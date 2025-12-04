Путин: Россия проводит СВО ради защиты людей и своих интересов

Дело не в том, чтобы одержать победу, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Знаете, дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сформулировали. Дело в том, что Россия стремится сделать все, чтобы защитить свои интересы, своих людей, живущих там, традиционные ценности, русский язык и так далее. Защищает, кстати, и веру, которую веками исповедовали на этих территориях", - подчеркнул он в ответ на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее "красные линии".