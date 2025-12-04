Над регионами России и Черным морем за семь часов сбили пять украинских БПЛА
17:22
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря с 13:00 до 20:00. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"4 декабря в период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомстве.