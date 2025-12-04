Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире

Глава государства отметил, что Индия сама производит российские танки

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Российский танк Т-90 - один из самых лучших в мире. Такой оценкой поделился президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Журналистка спросила у российского лидера о том, когда Индии можно ожидать поставку российской системы С-400 и Су-57.

"Вы сейчас назвали Су-57. Но Индия пользуется и другими нашими машинами, самолетами. А производство бронированной техники? Индия же производит наши танки Т-90. Уверяю вас, это одни из самых лучших танков в мире. Известная всем ракета "Брамос", которую мы сделали вместе с Индией, - Индия производит на своих предприятиях", - сказал глава государства.