Над регионами России за три часа уничтожили 44 украинских БПЛА
20:22
обновлено 20:28
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 4 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск сбиты 30 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, 8 - над Ростовской областью, 3 - над Белгородской областью, 2 - над Воронежской областью и 1 - над Брянской областью.