Марочко: ВС РФ благодаря туману заняли опорный пункт ВСУ под Першотравневым

Военный эксперт добавил, что после улучшения видимости противник попытался вернуть утраченные позиции

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ, воспользовавшись плохой видимостью, заняли взводный опорный пункт ВСУ в Харьковской области и отразили попытку контратаки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Юго-западнее населенного пункта Першотравневое (Харьковская область) наши подразделения, воспользовавшись туманом, совершили рывок и заняли взводный опорный пункт противника", - сказал он.

Он добавил, что после улучшения видимости ВСУ попытались вернуть утраченную позицию. "После того, как туман рассеялся, украинские формирования попытались отбить утраченную позицию, но, потеряв двоих боевиков, вернулись на исходный рубеж и больше не предпринимали наступательных действий на данном участке", - уточнил Марочко.