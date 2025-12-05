ТАСС: в учебном центре ВСУ следователи парализовали отправку солдат под Сумы

На украинской тренировочной базе в Житомире участились случаи гибели мобилизованных, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Работа следователей из-за участившихся случаев гибели мобилизованных в учебном центре ВСУ в Житомире парализовала отправку новобранцев в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже несколько недель не может получить пополнение из учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомире. Причина - участившиеся случаи гибели мобилизованных и работа следственных органов на территории центра", - сказал собеседник агентства.

Говоря о сумском направлении, он отметил, что ВСУ за сутки предприняли две попытки выдвижения в направлении Юнаковки. По словам собеседника, комплексным огневым поражением обе боевые группы ВСУ были полностью уничтожены на подступах к населенному пункту.