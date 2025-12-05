ТАСС: ВСУ потеряли 50% штурмовой группы 225-го полка в Харьковской области

В российских силовых структурах отметили, что вторая половина группы получила ранения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. ВСУ в Харьковской области при контратаке потеряли убитыми половину штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка, в котором идет проверка СБУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении противник не оставляет попыток остановить продвижение бойцов "Севера" и провел одну контратаку силами 225-го ошп. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми, вторая получила ранения и отошла на исходные рубежи", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в российских силовых структурах, Служба безопасности Украины проверяет подразделения 225-го полка и лично командира Олега Ширяева на предмет превышения должностных полномочий. В частности, отмечалось, что Ширяев раздает автографы, разъезжая по Украине, пока его подчиненные погибают под натиском ВС РФ. Также сообщалось, что де-факто Ширяев был отстранен от командования полком, однако документально он все еще находится по штату на должности.

В октябре в силовых структурах заявили ТАСС, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ фактически не руководят своими подчиненными. В их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта.