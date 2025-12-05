Над Россией за ночь сбили 41 украинский БПЛА

Из них девять аппаратов уничтожили в Самарской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 декабря до 07:00 5 декабря, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 9 БПЛА над территорией Самарской области, 9 БПЛА над территорией Республики Крым, 8 БПЛА над территорией Саратовской области, 7 БПЛА над территорией Волгоградской области, 7 БПЛА над территорией Ростовской области и 1 БПЛА над территорией Краснодарского края", - сообщили в российском военном ведомстве.