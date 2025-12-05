Штурмовики "Севера" зачищают Волчанск от разрозненных групп ВСУ

Военные действуют во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, корректирующих их действия с воздуха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Штурмовой отряд группировки "Север" выполняет зачистку от разрозненных групп ВСУ в пригородах освобожденного Волчанска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" после освобождения Волчанска выполняют задачи по ликвидации разрозненных групп противника на территориях пригорода, частных секторов и прилегающих лесополос к населенному пункту. Военнослужащие действуют во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, корректирующих их действия с воздуха", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе продвижения штурмовыми отрядами были успешно проведены зачистки пригородных районов Волчанска, где обнаруженные остатки военнослужащих ВСУ были блокированы и взяты в плен.

В министерстве отметили, что разрозненные группы противника, утратившие управление и боеспособность, вынуждены отступать или сдаваться в плен, что создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении.

Один из разведчиков с позывным Лион рассказал, как выводили группу пленных из ВСУ в тыловой район. "Сегодня был вывод пленных из города Волчанска. Довели до окраин Волчанска, мы забрали, довели до своего расположения. <…> Есть такое дело, что командование ВСУ узнает, что их военнослужащие попадали в плен. Их стараются уничтожить вместе с группой, которая их ведет", - сказал разведчик.