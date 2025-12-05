Балицкий: киевские власти вывозят из Запорожья предприятия и архивы

Глава региона отметил, что освобождение города может быть довольно сложным

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинские власти вывозят из города Запорожья, находящегося под контролем Киева, предприятия и архивы. Об этом ТАСС на форуме "Мы вместе - 2025" сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Город сильно опустел, к сожалению, противник вывозит из города предприятия и архивы. Мы это видим по сводкам и информации от людей, которые "за речкой". Понимаем, что сотрудники ТЦК лютуют, очень многих забрали на "мясные штурмы", кто-то избегает этой участи", - сказал он. Глава региона отметил, что освобождение города может быть довольно сложным.

"Рассчитывать, что легко освободим город - не приходиться, а соответственно, очень бы не хотелось, чтобы правительству пришлось выделять огромные средства, как на восстановление Мариуполя. Мы надеемся на гениальность наших военных начальников, что они найдут механизмы, чтобы город взять в окружение или военными хитростями, чтобы город вернулся в родную гавань максимально целым. И чтобы как можно меньше пострадало людей", - сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что большинство жителей Запорожья ждут прихода армии России и освобождения города.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.