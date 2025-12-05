Командиры авиаподразделений Балтфлота выполнили полеты на предельно малых высотах

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Наиболее сложные элементы пилотирования, в том числе на предельно малых высотах, продемонстрировали в небе над Калининградской областью командиры авиационных подразделений смешанного полка морской авиации Балтийского флота. Учебно-тренировочные полеты выполнялись в целях совершенствования методики обучения молодых летчиков, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также военно-транспортных самолетов Ан-26 в ходе показных учебно-тренировочных полетов отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полеты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях днем и в ночное время, посадку по приборам, маневры ухода от средств поражения", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает пресс-служба, летчики отработали взаимодействие с наземной группой руководства полетами на контрольно-диспетчерском пункте, возглавляемой командиром полка.

"Основной особенностью этого вида летной подготовки является то, что задействован в ней лишь руководящий состав авиационных подразделений, который совершенствует методику выполнения полетных заданий в целях последующего обучения молодых летчиков", - подчеркнули военные.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки было задействовано порядка 10 различных самолетов.