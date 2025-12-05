Над Белгородской областью за четыре часа уничтожили пять украинских БПЛА

Дроны были самолетного типа

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО с 11:00 до 15:00 мск сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 декабря в период с 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве.