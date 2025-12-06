За ночь над регионами РФ сбили 116 украинских БПЛА

Из них 29 уничтожили над территорией Рязанской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили в течение ночи над 10 регионами РФ 116 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 - над территорией Рязанской области, 27 - над территорией Воронежской области, 23 - над территорией Брянской области, 21 - над территорией Белгородской области, 6 - над территорией Тверской области, 3 - над территорией Курской области, 3 - над территорией Липецкой области, 2 - над территорией Тамбовской области, 1 - над территорией Тульской области и 1 - над территорией Орловской области", - сказали там.