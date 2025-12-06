Корабли Тихоокеанского флота зашли в Красное море

Перед этим фрегат "Маршал Шапошников" в сопровождении танкера "Борис Бутома" успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника, сообщили в пресс-службе ТОФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" и танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота зашли в Красное море в рамках дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Фрегат "Маршал Шапошников" в сопровождении танкера "Борис Бутома" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море. Перед заходом в Красное море экипажи отряда кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивосток 1 октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.

Корабли отряда

"Маршал Шапошников" был спущен на воду в январе 1985 года на заводе "Янтарь" в Калининграде как большой противолодочный корабль проекта 1155. В 2016 году встал на ремонт с модернизацией во Владивостоке в Центре судоремонта "Дальзавод". В ходе модернизации "Маршал Шапошников" был переклассифицирован во фрегат и получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран". Фрегат после испытаний вернулся в боевой состав Тихоокеанского флота 27 апреля 2021 года.

Большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей ТОФ. Построен по проекту 1559-В (шифр "Морской простор") на Балтийском заводе. Введен в эксплуатацию 30 октября 1978 года.