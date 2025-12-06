Над Ленинградской областью сбили пять украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 08:00 до 11:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили пять украинских БПЛА над территорией Ленинградской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"6 декабря текущего года в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ленинградской области", - сказали там.