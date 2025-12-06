Над Ленинградской областью сбили пять украинских БПЛА
08:25
обновлено 08:28
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили пять украинских БПЛА над территорией Ленинградской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"6 декабря текущего года в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ленинградской области", - сказали там.