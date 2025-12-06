Средства ПВО сбили за сутки 366 беспилотников ВСУ

Также были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 366 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 412 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц специальной военной автомобильной техники.