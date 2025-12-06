ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - сказали в министерстве.