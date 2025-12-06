ВСУ потеряли порядка 1 450 военных за сутки

Согласно данным Минобороны России, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 285 человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 450 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 285 человек, от действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - более 175, "Центр" - до 465, на направлении "Восток" - до 235 и "Днепр" - до 55 военнослужащих.