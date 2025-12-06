ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Украины

Удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики с использованием "Кинжала", сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар с использованием "Кинжала" по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказали там.