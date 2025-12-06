Бойцы "Центра" уничтожают окруженную в Димитрове группировку ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:09
обновлено 09:15
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские военные группировки "Центр" продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.