Бойцы "Центра" уничтожают окруженную в Димитрове группировку ВСУ

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские военные группировки "Центр" продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.