ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и бронемашину ВСУ у Северска

В районе Константиновки силами артиллеристов "Мста-Б" группировки были уничтожены полевой склад боеприпасов, миномет, а также две антенны управления БПЛА противника

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и боевую бронемашину противника в районе Северска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных дронов Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину и пункт управления беспилотниками противника на северском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР силами артиллеристов "Мста-Б" группировки были уничтожены полевой склад боеприпасов, миномет, а также две антенны управления БПЛА противника.