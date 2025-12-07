Южная группировка за сутки уничтожила 41 блиндаж и 3 терминала Starlink ВСУ

ВС РФ также поразили 10 пунктов управления дронами и ретранслятор противника

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили порядка 41 блиндажа и 3 терминала спутниковой связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки ВСУ <…> на краматорском и северском направлениях поражены 7 пунктов управления БПЛА, 3 терминала спутниковой связи Starlink противника, 28 блиндажей ВСУ. На константиновском направлении подразделения войск беспилотных систем поразили две антенны связи, три пункта управления БПЛА, ретранслятор и 13 блиндажей с живой силой противника", - сказал он.