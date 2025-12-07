Inmatten: ВС РФ сеткометами "Тайга" нейтрализовали свыше 5 тыс. дронов ВСУ

Изделие показало высокую эффективность в ходе спецоперации, отметила компания-разработчик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сеткометы "Тайга" показывают высокую эффективность в ходе применения в зоне спецоперации, с 2024 года с помощью изделий нейтрализовано свыше 5 тыс. украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика Inmatten.

"Первое сбитие дрона в вооруженном конфликте с помощью сети, зафиксированное на видео, произошло с помощью сеткомета "Тайга" 23 апреля 2024 года. До этого в мире никто не ловил дрон другим дроном с помощью сети. С того времени это подразделение - гвардейский 1442-й мотострелковый полк, который в настоящее время выполняет боевые задачи в районе Константиновки - сбило более 2,5 тыс. украинских беспилотников с помощью сеткометов "Тайга", и все эти случаи подтверждены видеозаписями. В общей сложности за время применения наших изделий в зоне СВО при помощи "Тайги" ликвидировано свыше 5 тыс. дронов ВСУ, наши изделия показывают высокую эффективность", - сообщил представитель организации.

В Inmatten отметили, что российские подразделения применяют сеткометы для завоевания господства в воздухе. "В зоне СВО идет постоянная борьба с дронами ВСУ, поскольку у противника все выстроено на связи и разведке. Сеткометы "Тайга" - одно из важных средств, встроенных в систему противодронной борьбы. Они применяются нашими подразделениями для очистки неба от разведывательных дронов ВСУ для нарушения постоянного мониторинга поля боя врагом", - подчеркнули в компании.

Как рассказали в организации, сеткометы "Тайга" являются дополнительным оборудованием для квадрокоптеров типа Mavic, Autel и других. "Изделия предназначены для сбрасывания сети на вражеские коптеры различного типа. Выстрел сети происходит при помощи пиропатрона. Сеткомет многоразовый, сети бывают двух видов. Легкие - для маленьких дронов и усиленные - для аппаратов типа "Бабы яги". Вес сеткомета составляет от 270 до 350 г в снаряженном состоянии", - уточнил официальный представитель Inmatten.

В компании подчеркнули, что не относят сеткометы к орудию последнего шанса. "Наоборот, это оружие, которое дает шанс не нуждаться в оружии последнего шанса. Это возможность для российских подразделений нормально осуществить ротацию, вывоз раненых и снабжение своих подразделений. Сеткомет спасает жизни, делает тебя из жертвы охотником", - заявили в организации.