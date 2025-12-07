ТАСС: под Купянском украинским боевикам приказали стрелять в отступающих

На записи слышно, как командир с позывным Робинзон приказывает подчиненному с позывным Фобос для устрашения расстрелять двоих дезертиров, а если группа продолжит бегство, уничтожить всех, кто пытается отступать

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Украинское командование приказало боевикам Нацгвардии Украины расстреливать отступающих с позиций украинских солдат под Купянском. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, на записи - переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины с подчиненными под Купянском. На записи слышно, как командир с позывным Робинзон, наблюдая за группой дезертиров при помощи БПЛА, приказывает подчиненному с позывным Фобос для устрашения расстрелять сначала двоих дезертиров. В случае, если группа продолжит бегство с позиций, боевику поставлена задача уничтожить всех, кто пытается отступать.

Ранее ТАСС сообщал, что под Купянском боевики 15-й бригады Нацгвардии Украины выполняют задачи заградотряда. По этой причине между военнослужащими соединения и солдатами 114-й бригады территориальной обороны Украины произошел конфликт, который был связан, в том числе, с передачей данных российской стороне о местах дислокации военнослужащих 15-й бригады.