ТАСС публикует радиоперехват приказа ВСУ стрелять по отступающим под Купянском

ТАСС, 7 декабря. Командование ВСУ отдало приказ боевикам Нацгвардии Украины расстреливать отступающих с позиций украинских солдат под Купянском, следует из радиоперехвата, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, запись содержит переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины с подчиненными под Купянском. На записи слышно, как командир с позывным Робинзон, ведя наблюдение за группой дезертиров, приказывает подчиненному с позывным Фобос для устрашения расстрелять двоих дезертиров, а затем, если военнослужащие продолжат бегство, расстрелять остальных.