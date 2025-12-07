Над регионами России за ночь сбили 77 украинских БПЛА
04:15
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 42 - над Саратовской областью.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, за прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 42 БПЛА сбили над Саратовской областью, 12 - над Ростовской областью, 10 - над Республикой Крым, 9 - над Волгоградской областью, 2 - над Белгородской областью и по 1 БПЛА - над Астраханской областью и Чеченской Республикой.