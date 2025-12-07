Над регионами ЦФО сбили пять украинских беспилотников

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"7 декабря с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА над территориями Белгородской и Тульской областей и один над территорией Орловской области", - сообщили там.