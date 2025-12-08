Минобороны показало кадры освобождения Ровного

На видео артиллеристы и операторы FPV-дронов наносят удары по пунктам временной дислокации с живой силой ВСУ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Ровное ДНР, расположенного между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровым, военнослужащими 1435-го мотострелкового (штурмового) полка Центральной группировки войск опубликованы российским военным ведомством.

На них российские военнослужащие демонстрируют государственный флаг РФ в населенном пункте.

Кроме того, на кадрах продемонстрирована боевая работа военнослужащих группировки. На предоставленном видео показано, как артиллеристы и операторы FPV-дронов наносят удары по пунктам временной дислокации с живой силой противника.