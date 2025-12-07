Боец Гайнулин спас раненого и помог эвакуировать личный состав

Гвардии рядовой при выполнении боевой задачи также отремонтировал поврежденную атакой противника машину

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Гвардии рядовой Равиль Гайнулин при выполнении боевой задачи вынес раненого в безопасную зону и оказал ему первую помощь, затем помог отремонтировать поврежденную машину и эвакуировать раненых штурмовиков в безопасную зону. Об этом рассказали в Минобороны России.

Гайнулин выполнял боевые задачи в должности оператора-гранатометчика роты огневой поддержки боевых машин поддержки танков. Передвигаясь по открытому участку местности, транспортное средство эвакуационной группы, в составе которой действовал Гайнулин, подверглось атаке FPV-дрона противника. Машина получила серьезные повреждения и была остановлена. Из-за атаки дрона, один из российских военнослужащих группы получил осколочное ранение.

"По приказу командира эвакуационной группы личный состав рассредоточился и приготовился к отражению возможной повторной атаки БПЛА, в то время как гвардии рядовой Гайнулин, используя естественные укрытия, начал выносить раненого из возможной зоны поражения под прикрытием боевых товарищей. Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение. После эвакуации пострадавшего военнослужащего Равиль вернулся к машине, помог отремонтировать ее и эвакуировать раненых бойцов штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве также рассказали про гвардии рядового Александра Мокрова, номера расчета гаубицы Д-30, который участвовал в боевом обеспечении штурмовых подразделений в ДНР и уничтожил сразу семь беспилотников противника. "В ходе выполнения боевой задачи, находясь вблизи орудия, Александр обнаружил приближающуюся группу FPV-дронов противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, он незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия, уничтожив два FPV-дрона и один ретрансляционный беспилотный летательный аппарат. В результате уничтожения дрона-ретранслятора еще пять БПЛА потеряли управление и взорвались на безопасном удалении от позиций российской артиллерии", - сказали в МО РФ.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря мужеству Мокрова удалось сохранить артиллерийскую установку, жизни личного состава расчета и предотвратить срыв боевой задачи по огневому обеспечению штурмовых подразделений.