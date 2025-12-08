ВСУ потеряли 89 БПЛА в зоне ответственности "Запада"

Из них 49 были тяжелыми ударными гексакоптерами типа "Вампир"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки сбили или подавили 40 БПЛА самолетного типа и 49 тяжелых дронов, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Мобильными огневыми группами, расчетами ПВО сбито в воздухе и подавлено средствами РЭБ 40 летательных аппаратов самолетного типа противника и 49 тяжелых ударных гексакоптеров противника типа "Вампир", - заявил офицер.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ от действий Западной группировки за сутки составили свыше 220 военных, 7 боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов.