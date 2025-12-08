Войска беспилотных систем ЮВО уничтожили автомобиль "Козак" с военными ВСУ

Военные ВС РФ также сорвали ротацию противника

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расчеты подразделений войск беспилотных систем в составе Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию противника, уничтожив бронеавтомобиль "Козак" и живую силу ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении СВО расчет войск беспилотных систем Южного военного округа сорвал попытку ротации военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. В результате успешной атаки уничтожен вражеский бронеавтомобиль "Козак", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что один из украинских боевиков выпрыгнул из автомобиля и пытался спастись бегством, но был обнаружен и добит вторым дроном.