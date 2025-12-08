Расчеты НРТК уничтожили военных ВСУ в опорном пункте возле Орехова

В Минобороны отметили, что в результате действий Забайкальских десантников-штурмовиков из Улан-Удэ с применением робототехники укрепленная позиция противника была зачищена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расчеты наземных робототехнических комплексов (НРТК) войск беспилотных систем группировки "Днепр" уничтожили военнослужащих ВСУ в укрепленном опорном пункте возле Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты НРТК группировки войск "Днепр" успешно выполнили задачу по уничтожению живой силы противника в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что операторами взвода НРТК 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ был применен комплексный подход. Первоначально с использованием НРТК "Лягушка", оснащенного взрывным устройством, была осуществлена атака на позиции противника. Затем в атаку был направлен НРТК "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. Комплекс, преодолев инженерные заграждения, поразил оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ. После этого другими роботизированными комплексами "Курьер" были последовательно выполнены задачи по дистанционному минированию подступов к опорному пункту для срыва возможных контратак противника и разминированию путей для безопасного продвижения российских подразделений.

В министерстве отметили, что в результате четких и скоординированных действий Забайкальских десантников-штурмовиков из Улан-Удэ с применением робототехники укрепленная позиция противника была полностью зачищена.

"Это комплекс, который лучше всего себя зарекомендовал. В данный момент он самый перспективный, модернизируемый и улучшаемый. Разработчики постоянно его модернизируют, мы им даем отзывы. Все, что нам нравится, они улучшают, что не нравится - устраняют", - сказал командир взвода наземных роботизированных комплексов с позывным Абсент на видео, предоставленном Минобороны РФ.