Штурмовики "Востока" зачистили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы ВС РФ продвигались к целям на квадроциклах

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Штурмовики Восточной группировки войск заехали в лесополосы на квадроциклах для зачисти опорных пунктов противника в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые мотогруппы на квадроциклах 139-го полка 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" зачистили опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что передвижение строилось скрытно: квадроциклы заходили в лесные коридоры короткими рывками, занимая промежуточные укрытия. Командир взвода с позывным Калаш объяснил преимущество выбранной мототехники. "Сейчас дожди, туманы, очень сильная грязь - на мотоциклах не всегда есть возможность заехать. Берем квадроциклы и заезжаем на квадроциклах. Потом уже, когда все закатились, дается команда, и мы начинаем зачищать населенный пункт", - пояснил он.