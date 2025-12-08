ВСУ бежали с поля боя в освобождаемом Ровном

Часть солдат противника сдалась в плен

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие украинских подразделений покидали свои укрытия без боя в населенном пункте Ровное ДНР, некоторые из них сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В ходе штурма одного из двухэтажных домов села [Ровное] российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих они попали в засаду и были уничтожены. Остальные, не желая погибать за коррумпированное правительство Украины, сложили оружие и сдались в плен", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что все выявленные огневые точки и пункты временного размещения ВСУ уничтожались комплексными ударами артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Центр". Комплексное огневое поражение позиций и живой силы формирований ВСУ эффективно поддержало продвижение штурмовых групп в глубину обороны противника, а слаженная совместная боевая работа подразделений полка позволила освободить населенный пункт.