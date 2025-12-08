Узел ФПС в неделю доставляет более 10 тыс. газет и журналов

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи также доставляют около 500 посылок военных

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Узел фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) соединения управления 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" еженедельно доставляет свыше 10 тыс. газет и журналов и около 500 посылок военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели узел ФПС осуществляет доставку в соединения 36-й гвардейской общевойсковой армии более 10 тысяч экземпляров периодической печати и порядка 500 личных посылок военнослужащих", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что для обработки личных посылок военнослужащих используется автоматизированная информационная система. Комплекс обработки входящих почтовых отправлений состоит из стационарного рабочего места и мобильного пункта, в состав которых входит планшет с установленным на него специальным программным обеспечением, а также сканер штрих-кодов.

Начальник узла ФПС с позывным Брянск рассказал, как отправить посылку на фронт. "Чтобы семье военнослужащего, друзьям, близким, отправить посылку в зону проведения специальной военной операции, необходимо прибыть с посылкой в любое почтовое отделение Почты России, оператору указать номер войсковой части, в которую отправляется данная посылка, а также указать индекс Москва-400 либо цифры 103-400. И тогда посылка гарантированно через сеть фельдъегерско-почтовой связи дойдет до военнослужащего, где бы он ни находился", - сказал он.