Войска беспилотных систем "Центра" уничтожили живую силу ВСУ

Противника поразили на красноармейском направлении СВО

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем, действующие в составе 51-й армии группировки войск "Центр", уничтожили живую силу окруженного гарнизона формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На красноармейском направлении специальной военной операции расчеты войск беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", работая в режиме свободной охоты, днем и ночью выполняют задачу по планомерному уничтожению живой силы и разрозненных формирований ВСУ в районе города Димитров в ДНР. В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем выявили и уничтожили укрывающихся неонацистов в одном из подвалов, в лесополосе, а также на огневых позициях и опорном пункте", - говорится в сообщении.