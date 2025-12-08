ВСУ потеряли пункт управления БПЛА и два пикапа на купянском направлении

Боевую задачу выполнили военные группировки "Запад"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотной авиацией и два пикапа на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли точный удар из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С", уничтожив пункт управления БПЛА ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

Там также рассказали об уничтожении расчетами FPV-дронов войск беспилотных систем группировки автотранспорта противника на том же купянском направлении. "Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" в ходе проведения воздушной разведки в Харьковской области с помощью БПЛА выявили пикап противника, перемещавшийся в ночное время по дороге в районе населенного пункта Ковшаровка. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона подразделения войск беспилотных систем в составе 1-й танковой армии группировки войск "Запад". Еще один пикап ВСУ был уничтожен дроноводами отдельного противотанкового дивизиона 1-й танковой дивизии недалеко от населенного пункта Купянск-Узловой", - следует из сообщения Минобороны.