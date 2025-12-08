ВСУ потеряли 20 блиндажей и 12 антенн связи от действий Южной группировки

Военные ВС РФ также поразили три роботизированные платформы противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" за сутки уничтожили 14 ретрансляторов управления БПЛА, 12 антенн связи, 3 роботизированные платформы и 20 блиндажей ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях поражены 14 ретрансляторов управления БПЛА, 12 антенн связи противника, 3 наземных робототехнических комплекса, 20 блиндажей ВСУ. Сбито 2 октокоптера R18", - говорится в сообщении.