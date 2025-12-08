Подразделения беспилотных систем "Востока" уничтожили две станции Starlink

Военные группировки также поразили БПЛА самолетного типа противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и БПЛА самолетного типа противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, две станции спутниковой связи Starlink и беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказал офицер.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ от действий группировки войск "Восток" за сутки составили более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.