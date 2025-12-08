Расчет «Мсты-Б» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на правобережье Днепра

Артиллеристы уничтожили обнаруженный пункт управления дронами вместе с находившимся там личным составом противника

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расчет орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» артиллерийского подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области", — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе выполнения огневых задач расчетом было получено целеуказание от подразделения беспилотных систем. Операторами беспилотников была зафиксирована деятельность противника в покинутых местными жителями многоэтажных зданиях, откуда украинские операторы осуществляли запуск ударных FPV-дронов.

После получения точных координат артиллеристы выполнили наведение и уничтожили обнаруженный пункт управления дронами вместе с находившимся там личным составом противника двумя выстрелами. Корректировка огня и оценка результатов поражения цели осуществлялись с использованием беспилотного воздушного разведчика Supercam-S350.