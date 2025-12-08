Дроноводы «Севера» поразили опорник, военных и технику ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов уничтожили бронетранспортер иностранного производства, пытавшийся подвезти личный состав и провизию на те же позиции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем Северной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ с живой силой и техникой на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» в Харьковской области обнаружили опорный пункт ВСУ с личным составом и техникой, координаты которого были незамедлительно переданы расчетам ударных БПЛА. Для поражения целей были задействованы как обычные FPV-дроны с аналоговым сигналом, так и на оптоволоконном управлении", — говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении обнаружили и уничтожили бронетранспортер иностранного производства, пытавшийся подвезти личный состав и провизию на те же позиции. Таким образом, были сорваны снабжение и ротация подразделений противника.