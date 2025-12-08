Войска беспилотных систем Южной группировки уничтожили установку Krab ВСУ

Уничтожение боевой машины существенно затруднило сдерживание российских штурмовиков противником, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подразделения войск беспилотных систем в составе добровольческой бригады «Волки» Южной группировки войск уничтожили самоходную артустановку Krab польского производства, сообщили в Минобороны России.

"В результате слаженной боевой работы расчеты FPV-дронов и БПЛА «Молния» подразделения войск беспилотных систем 1-й разведывательно-штурмовой бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили на крамоторско-славянском направлении украинскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уничтожение боевой машины существенно затруднило сдерживание российских штурмовиков противником.