ТАСС: ВС РФ пресекли переброску резервов ВСУ к Хатнему

В российских силовых структурах рассказали, что у сил противника есть потери среди офицерского состава

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на хатненский участок в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении точным комплексным ударом по позициям противника в районе населенного пункта Кирилловка сорвана переброска резервов ВСУ на хатненский участок фронта. Есть потери среди офицерского состава", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в лесу западнее Лимана противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну контратаку на подразделения группировки войск "Север". Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции, уточнил он.