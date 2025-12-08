Над Россией за ночь сбили 67 украинских БПЛА

Из них 24 аппарата уничтожили в Брянской области

© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 67 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Саратовской области, 11 - над территорией Ростовской области, 9 - над территорией Волгоградской области, по 2 БПЛА - над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом, по 1 - над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей", - сообщили там.