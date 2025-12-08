Средства ПВО сбили за сутки 171 беспилотник ВСУ

Они были самолетного типа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 171 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит 171 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 101 131 беспилотный летательный аппарат, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 445 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 590 единиц специальной военной автомобильной техники.