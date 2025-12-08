ВС РФ в Димитрове уничтожают ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный
Редакция сайта ТАСС
09:32
обновлено 09:35
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы группировки "Центр" в Димитрове ДНР уничтожают окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный", - сказали в ведомстве.