ВС РФ в Димитрове уничтожают ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы группировки "Центр" в Димитрове ДНР уничтожают окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный", - сказали в ведомстве.