Пленный из ВСУ рассказал, как сбежал из учебного центра домой

Валерий Сливка сообщил, что отсиделся дома два месяца, но сотрудники ТЦК снова поймали его и мобилизовали в 66-ю отдельную мехбригаду ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший украинский военнослужащий Валерий Сливка (1973 г. р.) рассказал, как решил не продолжать службу в рядах ВСУ и сбежал из учебного центра в Днепропетровске. Соответствующее видео с пленным есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Шел я по дороге, на работу. Появились двое из военкомата, сказали проходить комиссию. А я говорю, я же больной, какая комиссия. У меня были документы с тех годов, когда я проходил срочную службу. Они решили, что я здоров. Отправили на учебку. В учебке в январе, то есть через месяц сказали: "Ты пройдешь еще одну учебку". Эта [учебка] во Львове была, а потом сказали мне в Днепропетровскую [отправляться]. <...> У нас там был центр, госпиталь - оттуда я сбежал домой. Я решил, что я иду домой. Я больше сидеть здесь не буду, не буду служить - я не смогу", - сказал военнопленный.

Сливка рассказал, что отсиделся дома два месяца. Сотрудники ТЦК (аналог военкомата) снова поймали его в продуктовом магазине и мобилизовали в 66-ю отдельную мехбригаду ВСУ.

"[Командование бригады] сказало на позиции пойдем - наблюдать, обороняться. [Во время нахождения на позиции] пришли двое [российских военнослужащих]: "Сдавайтесь! Руки в гору". Мы и сдались. [Нам] дали покушать. Мы сидели смирно, не шумели, не двигались, не дрались", - добавил Сливка.