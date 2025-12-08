ТАСС: российские силовики раскрыли украинские каналы по аббревиатурам ВСУ

Telegram-каналы шантажировали офицеров ВС России с помощью фейков, сообщили в силовых структурах РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Украинский Telegram-канал, который выдавал себя за пророссийский и шантажировал офицеров ВС РФ с помощью фейков, использовал украинские аббревиатуры. Таким образом и получилось вычислить, что эти каналы ведет противник, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Прокололся он на простом. В своем посте от 6.12 украинец вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия - прим. ТАСС) употребил украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія - прим. ТАСС). В России так бы не написал никто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичный "прокол" случился с другим Telegram-каналом. Там администратор использовал украинскую аббревиатуру ЛБЗ (лінія бойового зіткнення) вместо российской ЛБС (линия боевого соприкосновения).

"После обсуждения в чате, админы не придумали ничего лучше, чем удалить разоблачающую их переписку, а участников забанить. Потом они судорожно начали исправлять пост, заменив сначала ЗВА на "ОВА", что тоже является неправильным, и в ВС РФ это не употребляется. А после и вовсе удалили пост", - подытожил собеседник ТАСС.

4 декабря в силовых структурах сообщили ТАСС, что редакция украинского Telegram-канала "Северный канал", находящаяся в Сумах, публикует выдуманные факты о российских офицерах, после чего требуют по 100-200 тыс. рублей за удаление постов. Ранее Генеральная прокуратура РФ вынесла предписание этому Telegram-каналу. В настоящий момент продолжаются следственные действия.