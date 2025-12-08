Марочко: украинская пропаганда терпит крах на фоне успехов ВС РФ

ЛУГАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Украинская пропаганда, пытающаяся скрыть реальные потери и положение ВСУ на фронте, терпит крах в результате информационной кампании Вооруженных сил РФ, которая документально подтверждает освобождение территорий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"Не следует забывать, что вообще украинские граждане на территории Украины живут в информационном вакуме, в таком своеобразном мыльном пузыре, и они практически не получают никакой альтернативной [информации] о том, что происходит. <...> Мы, наконец-то, начали правильно вести информационную кампанию, мы начали подтверждать каждое свое освобождение. Ребята с флагами - это кадры объективного контроля - находятся в тех местах, где очень легко проверить геолокацию, и, естественно, это все как бы рушит ту структуру, которую выработали пропагандисты на Украине. Им попросту, как говорится, нечем крыть наши кадры", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, практика замалчивания украинскими властями потери территорий, унаследованная, как он выразился, со времен Великой Отечественной войны, является попыткой обмана населения. Однако, как констатировал эксперт, на Западе такая тактика уже не действует. Марочко согласился с утверждением, что даже самые ярые русофобы вынуждены признавать значительные и серьезные успехи российской армии на линии боевого соприкосновения.

Он также обратил внимание на то, что украинские источники пытаются представить освобожденные населенные пункты как "серую зону", но эта уловка становится все менее эффективной по мере наращивания темпов продвижения российских войск.