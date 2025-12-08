Ганчев назвал освобождение Волчанска результатом качественной подготовки ВС РФ

Продвижение по северной территории Харьковской области началось еще в 2024 году, отметил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Освобождение силами ВС РФ Волчанска и продвижение на севере Харьковской области является результатом подготовительной работы, проводимой ВС РФ с 2024 года, систематического перемалывания ВСУ на направлении. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев изданию "Репортеры".

"Продвижение по северной территории Харьковской области началось еще в 2024 году. Наши парни закрепились и перемалывали украинскую группировку на этом направлении. Все подготовительные этапы были проведены заблаговременно, и то, что мы сейчас наблюдаем - результат ранее достигнутых побед. То, что лопается фронт на волчанском направлении - достаточно прогнозируемо. Мы неоднократно говорили, что противник не сможет туда постоянно подтягивать силы и резервы", - сказал он.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении города Волчанска Харьковской области.